Juventus, è la notte della (possibile) impresa col Galatasaray: le mosse di Spalletti, può sorprendere tutti con queste scelte! Novità importanti

Juventus, le probabili formazioni contro il Galatasaray: quali sono le possibili mosse di Spalletti per il match di Champions League

Tra le partite di oggi dei playoff di Champions c’è Juventus Galatasaray. Questa sera, alle ore 21:00, i riflettori dell’Allianz Stadium si accenderanno per illuminare l’attesissimo match di ritorno. Sotto la guida di Luciano Spalletti, l’obiettivo primario è tentare una storica rimonta dopo il doloroso 5-2 incassato nella gara di andata in terra turca. L’attesa è altissima tra i tifosi, pronti a gremire gli spalti per spingere il gruppo verso un’impresa sportiva clamorosa.

Le scelte tattiche: equilibrio e spinta offensiva

Per scardinare la retroguardia avversaria, servirà una partita perfetta. Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, la probabile formazione titolare bianconera presenta scelte mirate per affrontare al meglio le insidie del match, con un assetto tattico estremamente flessibile.

A difendere i pali ci sarà Mattia Perin. La linea difensiva a quattro vedrà operare come coppia centrale Federico Gatti affiancato da Kelly. Sulle fasce agiranno Pierre Kalulu e Weston McKennie, pronto a stringere la posizione per infoltire la mediana in fase di ripiegamento.

Il centrocampo e l’attacco per il ribaltone

Le chiavi della manovra a centrocampo saranno affidate alla fisicità di Khephren Thuram e alle geometrie di Manuel Locatelli. Il loro compito sarà duplice: garantire equilibrio e spezzare le trame offensive ospiti. Insieme a loro si muoverà Teun Koopmeiners.

Sulle corsie esterne offensive spazio alla fantasia: agiranno Francisco Conceição e Kenan Yildiz. L’unica punta, incaricata di finalizzare la manovra e scardinare la difesa ospite, sarà Jonathan David.