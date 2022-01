Juventus, Ramsey ai saluti: si scalda una pista in Premier League

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Calciomercato Juventus: Ramsey è sempre più vicino all’addio, il gallese sta per tornare in Premier League

Non solo il mercato in entrata tra i pensieri della Juve, che lavora anche alle cessioni. Tra i giocatori in uscita, come ormai noto, c’è Aaron Ramsey, il cui rendimento non ha mai convinto in due anni e mezzo all’ombra della Mole.

Bianconeri al lavoro per togliersi di mezzo già a gennaio un ingaggio pesante come quello del gallese, che potrebbe presto tornare in Premier. Come riferito da Tuttosport, l’opzione Newcastle si sta facendo sempre più concreta con il passare delle ore e il giocatore stesso sarebbe pronto ad accettare pur di cambiare aria. Il suo posto in rosa, però, non verrebbe preso da nessuno.

