Juventus (Repubblica), due strade per il post Allegri: Conte o Gasperini

Due i nomi che circolano in casa Juventus per il post Massimiliano Allegri: Conte o Gasperini per il futuro

Come riferisce l’edizione online di Repubblica, la Juventus nei prossimi mesi dovrà valutare anche cosa ne sarà del futuro di Massimiliano Allegri. Molto dipenderà da come si concluderà l’annata del club bianconero e, soprattutto, la lunga sfilza di processi.

Le soluzioni, in caso di separazione, sarebbero quelle di due tecnici che l’ambiente juventino lo conoscono molto bene: Gasperini e Conte. Il primo ha già allenato le giovanili della Signora e verrebbe scelto proprio per questo, con l’obiettivo di avviare un nuovo progetto giovani che porti al lancio di diversi ragazzi della Next Gen in prima squadra. L’ex capitano, invece, è in odore di separazione con il Tottenham, ma in questo caso è l’alto ingaggio a preoccupare.