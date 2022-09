Juventus, retroscena Allegri-Di Maria: rapporto già incrinato. Il motivo

Il rapporto tra l’allenatore della Juventus Allegri e l’attaccante Di Maria si sarebbe già sfilacciato: il motivo

All’indomani della sconfitta in casa del Monza, La Gazzetta dello Sport ha analizzato il rapporto di Allegri con il resto del gruppo. In particolare con Di Maria, che sembra già non seguire più l’allenatore.

Allegri, si legge, lo aspettava come manna per risollevare la squadra con la sua qualità, il Fideo però ha giocato svogliato e con la testa già alla nazionale. Dopo pochi mesi il rapporto tra i due sembra essersi già sfilacciato, complice la gestione del giocatore durante l’infortunio. Di Maria avrebbe preferito più cautela, aver affrettato il rientro lo ha costretto a un nuovo stop. L’argentino però potrebbe essere il primo ma non l’ultimo a prendere distanza dal tecnico.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVENTUS SU JUVENTUS NEWS 24