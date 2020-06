Juventus, retroscena Haaland: «Se l’U23 fosse stata in Serie B…»

Federico Cherubini ha parlato di un eventuale passaggio di Erling Haaland alla Juventus: le sue dichiarazioni

Federico Cherubini, Head of Football Teams & Football Areas di Juventus, ha svelato un retroscena su Erling Haaland nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di Tuttosport.

«Se la Juventus U23 fosse stata in B avrebbe accettato la proposta? Avere una seconda squadra ha aumentato la nostra forza nel contattare giovani talenti in giro per il mondo. Adesso quando loro ci domandano: qual è il nostro progetto per loro, non dobbiamo più prospettare loro un paio d’anni in prestito, ma stare a Torino e avere la possibilità di allenarsi ed eventualmente giocare con la prima squadra, dove ci sono i Ronaldo e i Dybala».