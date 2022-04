Juventus, ripresa la trattativa per Milinkovic: contatti con l’agente. Le ultime

Calciomercato Juventus: i bianconeri non mollano Milinkovic-Savic e avrebbero ripreso i contatti con l’agente del serbo

La Juventus è al lavoro per provare ad assicurarsi un centrocampista di altissimo livello con cui rinforzare la propria mediana in vista della prossima estate.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Milinkovic-Savic da anni è ritenuto una prima scelta in tal senso. Come in passato è ripreso il lavoro di Mateja Kezman per valutare l’affondo della Juventus per il centrocampista serbo. Resta da superare l’ostacolo Lotito, che lo farà partire solo di fronte ad una maxi-offerta.

