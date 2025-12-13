Juventus, ecco la risposta di Exor a Tether: decisione ufficiale! Ecco quale sarà il futuro dei bianconeri

Juventus, Exor chiude la porta definitivamente a Tether: nessuna cessione in vista dopo le tante voci delle ultime ore

Il futuro societario della Juventus è stato chiarito in modo definitivo da Exor NV, la holding della famiglia Agnelli-Elkann. Con un comunicato ufficiale, il Consiglio di Amministrazione ha respinto all’unanimità l’offerta avanzata da Tether Investments SA de CV, che mirava ad acquisire l’intera quota di Exor nel club bianconero.

La decisione mette fine alle voci di mercato che ipotizzavano un possibile cambio di proprietà. Exor ha ribadito con fermezza la propria posizione: non c’è alcuna intenzione di vendere le azioni della Juventus, né a Tether né ad altri soggetti.

Il gruppo ha sottolineato come la Juventus rappresenti un patrimonio storico e di successo, e ha ricordato che la famiglia Agnelli è azionista stabile e orgogliosa da oltre un secolo.

Infine, Exor ha confermato il pieno sostegno al nuovo management, impegnato nella realizzazione di una strategia volta a garantire risultati significativi sia sul piano sportivo che su quello economico.

COMUNICATO – «Exor NV (” Exor ” o la ” Società “) annuncia che il suo Consiglio di Amministrazione ha respinto all’unanimità una proposta spontanea presentata da Tether Investments, SA de CV (” Tether “) per l’acquisizione di tutte le azioni di Juventus Football Club SpA (” Juventus ” o il ” Club “) di proprietà di Exor. Exor ribadisce le sue precedenti e coerenti dichiarazioni secondo cui non ha intenzione di vendere alcuna delle sue azioni Juventus a terzi, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, Tether, con sede a El Salvador. La Juventus è un club storico e di successo, di cui Exor e la famiglia Agnelli sono azionisti stabili e orgogliosi da oltre un secolo e restano pienamente impegnati nel Club, supportando il suo nuovo team dirigenziale nell’esecuzione di una strategia chiara per ottenere risultati importanti sia dentro che fuori dal campo».

LEGGI ANCHE – Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

