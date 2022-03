Juventus, ritorno di fiamma per Donnarumma. Ma per l’estate c’è un problema

Dopo le difficoltà al PSG, Donnarumma potrebbe tornare in Italia con la Juventus sempre interessata

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i recenti errori commessi potrebbero presto spingere Gianluigi Donnarumma a lasciare il PSG per fare ritorno in Italia, dove ad aspettarlo ci sarebbe proprio la Juve.

I bianconeri, che già la scorsa estate lo avevano tentato prima del clamoroso trasferimento in Francia, non avrebbero mai smesso di cullare l’idea di un suo acquisto. Per il quale c’è però un problema. L’ingaggio percepito è infatti molto elevato per le casse del club, che per usufruire delle attuali norme sul Decreto Crescita dovrebbe aspettare che il portiere abbia il domicilio all’estero anche nel 2023.

