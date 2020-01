Juventus Roma, i convocati di Fonseca. Torna Fazio, c’è il giovane Estrella

Juventus Roma, Fonseca dirama la lista dei giocatori convocati per la gara contro i bianconeri. Fazio torna a disposizione

Paulo Fonseca ha diramato la lista dei giocatori convocati per la partita tra Juventus e Roma, in programma domani sera e valida per i quarti di finale di Coppa Italia. Nell’elenco figura Fazio, che torna dopo l’infortunio. Ecco la lista completa:

PORTIERI: Pau Lopez, Cardinali, Fuzato.

DIFENSORI: Jesus, Smalling, Kolarov, Cetin, Santon, Fazio, Mancini, Florenzi, Peres, Spinazzola.

CENTROCAMPISTI: Cristante, Pellegrini, Veretout, Diawara.

ATTACCANTI: Under, Kalinic, Estrella, Kluivert.