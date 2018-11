Curioso episodio fatto notare dal duo Trevisani-Adani durante Milan-Juve: Ronaldo ha segnato il 666esimo gol, numero del diavolo, proprio contro i rossoneri

Dopo le polemiche per la telecronaca di Trevisani e Adani di Inter-Tottenham di Champions League, il duo di Sky Sport durante Milan-Juventus si sono resi, invece, protagonisti di un simpatico siparietto dopo il gol di Ronaldo che ha portato i bianconeri sul 2-0. Adani ha iniziato facendo notare come nei vari club il portoghese abbia segnato 581 gol, compreso quello di stasera, e 85 con la maglia della propria Nazionale. Trevisani ha continuato facendo presente che il 2-0 al Milan porta a 666, come il numero del diavolo, le reti in carriera: i due, in conclusione, hanno definito curioso il fatto che il 666esimo gol sia stato segnato proprio contro il Milan.