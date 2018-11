Ronaldo si è sbloccato anche in Champions: il portoghese ha realizzato un gol fantastico su assist di Bonucci

Alla fine si è sbloccato: Ronaldo ha atteso la quarta giornata di Champions per segnare davanti ai suoi nuovi tifosi, e che gol! Il portoghese, dopo aver tentato vari tiri, anche nel primo tempo, ha segnato nella ripresa: bellissimo il lancio in profondità di Bonucci e magistrale si è rivelato il tiro di Cr7. Una volta arrivata palla l’ha calciata al volo, di destro, non lasciando scampo a De Gea che ha potuto solamente guardare il pallone, infilarsi in rete. Ronaldo non segnava dall’ultima sfida in Champions contro la Juve: era aprile e Cr7 segnò su rigore al Bernabeu.