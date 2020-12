Juventus, Rummenigge su Alaba: «I bianconeri sono in contatto con lui»

Karl-Heinz Rummenigge, dirigente del Bayern Monaco, parla del futuro di Alaba, in scadenza di contratto e nel mirino della Juve. Le sue parole

«La Juventus è in contatto con Alaba, è normale. I migliori club europei stanno lavorando per ingaggiarlo, ma tocca a lui. Deciderà lui del suo futuro. Forse andrà in un nuovo club o forse cambierà idea e resterà al Bayern Monaco».