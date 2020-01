Juventus, Sarri: «Siamo stati passivi. Ritorno a Napoli? Un’emozione»

Il tecnico della Juventus Sarri ha commentato la pesante sconfitta incassata al San Paolo contro la Juventus

Maurizio Sarri ha analizzato la sconfitta subita al San Paolo contro il Napoli: «Siamo stati passivi per tutta la partita, pensavamo di vincere camminando. Siamo stati mentalmente blandi. Un errore di approccio e intensità ci sta, stiamo parlando di una sola gara. Però abbiamo perso contro un avversario che ha fatto il minimo per vincere».

«La squadra non ha funzionato, non è colpa solo del tridente. Non esiste responsabilità dei singoli. Ritorno a Napoli? Ho cercato di rimanere concentrato sulla partita, ma il Napoli rappresenta una tappa particolare. È emozionante tornare», ha concluso il tecnico della Juventus ai microfoni di Sky Sport.