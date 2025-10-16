Juventus, Scanavino non sarà più l’ad dei bianconeri: «Oggi più che mai, guardo al futuro della Juventus con grande fiducia»

Juventus, termina il mandato di Scanavino non sarà più l’ad: «Porterò sempre con me il ricordo di emozioni uniche»

Un’epoca di transizione giunge al termine e per la Juventus si apre un nuovo capitolo. Il club bianconero ha annunciato che il prossimo 7 novembre, alla naturale scadenza del mandato, l’Amministratore Delegato Maurizio Scanavino concluderà il proprio incarico.

La sua uscita segna la fine di una delle fasi più delicate della storia recente della società, un periodo affrontato con impegno e professionalità, per il quale la Juventus ha espresso profonda gratitudine.

Nel suo messaggio di commiato, Scanavino ha voluto trasmettere orgoglio per il lavoro svolto e fiducia nel futuro del club.

Il Presidente Gianluca Ferrero, a nome dell’intero Consiglio di Amministrazione, ha ringraziato l’AD per la passione e la dedizione dimostrate, sottolineando come il suo contributo abbia posto basi solide per l’avvio di una nuova fase di crescita.

La Juventus ha infine rivolto a Scanavino i migliori auguri per le prossime sfide professionali.

Il saluto dell’AD bianconero Scanavino

«Tre anni fa ho accettato questo prestigioso incarico in un momento estremamente critico per il Club e non privo di rischi per chi avrebbe avuto la responsabilità di guidarlo. L’obiettivo era chiaro: avviare un percorso fondato sulla sostenibilità economica e sulla competitività sportiva. Col sostegno della proprietà, degli amministratori e di colleghi e colleghe di talento abbiamo affrontato e superato numerose sfide con determinazione, nonostante le difficoltà.

Porterò sempre con me il ricordo di emozioni uniche, vissute e condivise con i giocatori e le giocatrici, gli allenatori, i direttori sportivi e tutto lo staff. Momenti che resteranno indelebili.

Oggi più che mai, guardo al futuro della Juventus con grande fiducia: sono certo che ci saranno altre pagine importanti da scrivere».

