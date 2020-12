Juventus, scatta l’allarme rimonte: quanti punti persi da situazione di vantaggio

In casa Juventus scatta l’allarme rimonte: ecco il dato che fa tremare Pirlo

La Juventus si trova attualmente al terzo posto con 24 punti: davanti ai bianconeri Inter (27) e Milan (28). Se si guarda al percorso della Juve in campionato c’è da rammaricarsi.

Come evidenzia Tuttosport, sono 6 i punti persi dalla Juventus in situazione di vantaggio: raggiunta nel finale a Roma contro la Lazio, la Vecchia Signora ha impattato dopo la rete dell’1-0 anche contro Atalanta e Benevento. Il dato è davvero sorprendente ma Pirlo saprà correre ai ripari per ovviare a questa piccola tendenza.