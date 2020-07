Juventus, scocca l’ora di Higuain: sfida al passato rossonero

Contro il Milan, la Juventus dovrà fare a meno di Dybala: toccherà a Gonzalo Higuain

«Non ha i 90′ nelle gambe». Così Maurizio Sarri aveva analizzato lo stato di forma di Gonzalo Higuain. Ma come riporta La Gazzetta dello Sport, contro il Milan toccherà a lui scendere in campo dal 1′ a causa dalla squalifica di Paulo Dybala.

Il Pipita sfiderà la sua ex squadra, lì dove è stato fischiato per le sue prestazioni poco positive. Dovrà rifarsi e ad aiutarlo ci sarà Cristiano Ronaldo al suo fianco. Higuain non trova una maglia da titolare da quattro mesi, ma adesso dovrà dimostrare alla Juventus quanto lui sia importante per il progetto bianconero.