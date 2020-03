Juventus, si discute il taglio degli stipendi: peserà il parere di CR7

Taglio stipendi Juventus, i bianconeri decideranno nelle prossime ore. Il piano di Chiellini c’è, ma si attende Cristiano Ronaldo

Tre ipotesi sul piatto. Questo è il piano della Juventus riguardo al taglio degli stipendi: come riportato da La Gazzetta dello Sport, in casa bianconera Giorgio Chiellini si è mosso per poter far fronte ad una situazione davvero spinosa.

Retribuzione interrotta per il periodo di inattività, una rinuncia a uno o due mesi in caso di cancellazione del campionato o rinuncia ad un mese e mezzo di ingaggio. Tutte ipotesi plausibili, ma serve l’ok da parte di Cristiano Ronaldo.