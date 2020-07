Juventus, si lavora per il rinnovo del contratto di Dybala

Secondo quanto riportato da Sky Sport, la Juventus si incontrerà con gli agenti di Dybala per il prolungamento di contratto

Prove di rinnovo tra la Juventus e il suo attaccante, Paulo Dybala. Nei prossimi giorni la società bianconera e gli agenti dell’argentino si incontreranno per trovare un accordo sul prolungamento di contratto.

Nelle scorse sessioni di mercato molti club esteri, in particolar modo il Tottenham e il Manchester United, avevano mostrato il proprio interesse per l’attaccante della Juventus non trovando però un accordo con le parti.