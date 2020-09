Juventus, si lavora per il ritorno di Kean: passi in avanti con l’Everton

La Juventus starebbe lavorando per il ritorno di Moise Kean, in forza all’Everton, per il ruolo di secondo centravanti

La Juventus ha individuato nel profilo di Moise Kean il giocatore giusto per affidare il ruolo di secondo centravanti dopo l’arrivo molto probabile di Edin Dzeko. Lo riporta l’edizione odierna di Tuttosport.

La dirigenza bianconera sta trattando il suo ritorno con l’Everton, proprietario del cartellino, che non è convinto a far partire in prestito l’attaccante. Nelle ultime ore filtra però ottimismo sulla riuscita dell’operazione.