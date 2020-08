Juventus, si lavora sulle buonuscite di Higuain e Khedira

Higuain e Khedira non fanno più parte della progetto della Juventus

Liberarsi di calciatori con ingaggi pesanti, prima di cominciare a pensare alle entrate. È questo l’obiettivo della Juventus. E i due nomi principali che non fanno più parte del progetto bianconero sono Sami Khedira e Gonzalo Higuain.

Come riportato da Sky Sport, nonostante le parole dell’argentino, la Juventus è intenzionata a rescindere il suo contratto. Stesso vale per il tedesco. Si lavora per due buonuscite, che saranno diverse per i due calciatori. La soluzione potrebbe essere trovata nei prossimi giorni.