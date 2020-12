Juventus, situazione infortuni: buone notizie per Pirlo, due rientri vicini

Infortunati Juventus, Pirlo può sorridere: attesi a breve due rientri in gruppo in vista dei prossimi impegni in campionato

Secondo quanto riportato da Tuttosport, per la prossima settimana sarebbero attesi i rientri in gruppo di Merih Demiral e Giorgio Chiellini. Per quanto riguarda il difensore turco, è fissato nei prossimi giorni un controllo medico che dovrà valutare se la lesione muscolare alla coscia si sta cicatrizzando.

Se l’esito sarà positivo, Demiral potrebbe tornare nell’elenco dei convocati per la partita col Parma del 19 dicembre. Anche Chiellini dovrebbe recuperare ed essere pronto per la partita di mercoledì contro l’Atalanta, ma nei confronti del capitano bianconero è alquanto azzardato fare ipotesi a lungo raggio.