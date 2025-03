Juventus, spuntano i nomi di due traghettatori in caso di esonero di Motta: i dettagli

Juventus, tutti i dettagli sul possibile esonero di Thiago Motta e dei possibili sostituti: due nomi in pole

La Juventus non sta vivendo un momento facile e dopo la batosta subita ieri all’Allianz Stadium contro l’Atalanta si parla di un possibile cambio sulla panchina dei bianconeri a stagione in corso. Infatti, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport nell’edizione odierna, in caso di risultati negativi nelle prossime partite, l’allenatore bianconero Thiago Motta potrebbe essere esonerato a stagione in corso.

In questo caso la società affiderebbe la panchina bianconera ad un traghettatore. Tra i nomi più gettonati spiccano quelli dell’ex giocatore bianconero Igor Tudor e quello dell’ex allenatore della Nazionale Roberto Mancini.