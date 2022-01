ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Juventus, squadra verso Milano: Szczesny viaggia solo in macchina. Ecco i convocati di Allegri

Massimiliano Allegri ritrova Leonardo Bonucci e Alex Sandro, al rientro dall’infortunio, così come Pinsoglio, guarito dal Covid. Presente l’Under 23 De Winter, mentre restano assenti Ramsey (positivo) e Danilo, oltre al lungodegente Chiesa.

Wojciech Szczesny, regolarmente convocato, è partito poco prima della squadra in macchina. Il polacco non è ancora in possesso del Green Pass.