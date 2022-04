Juventus, svolta nell’affare Raspadori: fissato l’incontro col Sassuolo

Calciomercato Juventus: i bianconeri avrebbero fissato l’incontro col Sassuolo per Raspadori, si attende la svolta nella trattativa

Dopo settimane di sondaggi la Juventus è ora pronta a fare sul serio per Giacomo Raspadori. Secondo quanto riportato da Tuttosport oggi in edicola, i bianconeri avrebbero in programma un incontro con il Sassuolo.

Questo dovrebbe avvenire in occasione della sfida del Mapei Stadium tra Sassuolo e Juventus in programma per il 24 aprile, o al massimo per il 25 qualora si giocasse di lunedì. Sarà un primo incrocio per capire nel dettaglio la situazione e i margini di trattativa.

