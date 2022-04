Tevez: «Contento di essere a Torino». E su un possibile ritorno... - VIDEO

Carlos Tevez ha parlato a Juventusnews24. Ecco le dichiarazioni dell’ex attaccante della Juventus

Ritorno a Torino per Carlos Tevez. L’argentino ha trascorso questi giorni nel capoluogo piemontese, assistendo a Juve Inter all’Allianz Stadium, facendo visita poi alla Continassa e a Vinovo per Juve Verona Primavera.

L’Apache è stato intercettato al ritorno in Hotel da JuventusNew24: «Sono sempre contento di tornare a Torino». Ma su un possibile ritorno alla Juve in futuro (sotto nuove vesti) ha preferito non rispondere.

