Juventus U23 Renate, è giallo: match deciso da un errore tecnico

Il Renate vince per 2-1 sul campo della Juventus U23: la rete decisiva nasce però da un errore tecnico dell’arbitro. La moviola

Il Renate s’impone per 2-1 al Moccagatta di Alessandria, si conferma squadra solida, brillante e meritevole della testa della classifica del campionato di Serie C girone A. L’ultimo match dell’anno con la Juventus Under 23 però viene caratterizzato da un episodio piuttosto anomalo che potrebbe nascondere un errore tecnico.

La direzione del match è affidata al signor Mario Vigile della sezione di Cosenza, alla decima gara stagionale, l’ottava in Serie C: di lui si parla un gran bene, è tra i candidati al salto di categoria e non a caso quest’anno è già stato designato per diversi big match.