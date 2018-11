La Uefa, su Twitter, ha celebrato la bellissima azione della Juventus contro il Manchester United: 21 passaggi di fila prima del palo di Khedira

A molti tifosi juventini è rimasto ancora l’amaro in bocca dopo la sconfitta di Champions contro il Manchester United. Il ribaltone, infatti, è arrivato negli ultimissimi minuti, nonostante i bianconeri fossero in netto controllo del match, con la possibilità di raddoppiare il proprio vantaggio. La prestazione degli uomini di Allegri, comunque, non è passata inosservata: la Juve, infatti, ha convinto tutti, compresa la Uefa che ha voluto ricordare come durante l’incontro i bianconeri siano andati molto vicini al segnare con Khedira dopo 21 passaggi di fila.