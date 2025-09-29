Juventus, le ultime dall’infermeria: come stanno Bremer e Thuram. I due bianconeri sono usciti malconci dalla gara con l’Atalanta

Una settimana cruciale, che si apre con il fiato sospeso. La Juventus prosegue la sua preparazione in vista di un doppio, fondamentale appuntamento: la sfida di mercoledì in Champions League contro il Villarreal e il big match di campionato di domenica sera contro il Milan di Massimiliano Allegri. L’avvicinamento alla notte europea, però, è turbato dalle condizioni precarie di due pilastri della squadra di Igor Tudor.

Alla Continassa, infatti, sia Gleison Bremer che Khephren Thuram hanno svolto solamente lavoro differenziato nell’ultima seduta di allenamento. Per il difensore brasiliano si tratta di un fastidio al ginocchio già operato in passato, una situazione che impone la massima cautela. Per il centrocampista francese, invece, il problema è un indolenzimento al polpaccio. A riportarlo è JuventusNews24.com.

Le prossime ore saranno decisive per valutare la loro disponibilità, ma al momento appare molto complicato ipotizzare un loro impiego dal primo minuto nella sfida contro gli spagnoli. Tudor e il suo staff medico non vogliono correre rischi, e la sensazione è che si proverà a preservarli, aprendo così la porta a soluzioni alternative sia in difesa che a centrocampo.

In questo quadro di incertezza, arriva però una notizia eccellente a dare ossigeno al tecnico. Francisco Conceição è tornato ad allenarsi regolarmente con il resto del gruppo. Il trequartista portoghese ha smaltito lo stop accusato durante la sosta per le nazionali ed è pienamente recuperato. Il suo rientro è una risorsa fondamentale per Tudor, che ritrova così la sua principale fonte di imprevedibilità e freschezza offensiva. Un’arma preziosa, pronta a essere utilizzata in una settimana che si preannuncia già decisiva per le ambizioni bianconere.