Juventus, un club italiano su Kaio Jorge: può andare via in prestito

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Calciomercato Juventus: Kaio Jorge potrebbe andare via in prestito a gennaio, un club italiano sul brasiliano

Juve attiva sul mercato, ma non solo quello in entrata. I bianconeri lavorano infatti anche sul fronte uscite, visto che nelle prossime settimane dovrà essere fatto spazio ai nuovi possibili acquisti.

Sul piede di partenza anche il giovane Kaio Jorge, che fin qui ha trovato poco spazio in campo. Il brasiliano potrebbe essere mandato in prestito per permettergli di maturare maggiore esperienza europea. Per questo, secondo La Gazzetta dello Sport, non sarebbe da escludere un suo passaggio alla Sampdoria, dove seguirebbe il percorso fatto da Dragusin. Occhio però anche al Marsiglia, dove potrebbe approdare in uno scambio di prestiti con Milik.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVENTUS SU JUVENTUS NEWS 24