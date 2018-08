Cristiano Ronaldo stregato da Villar Perosa: «Giornata emozionante» – FOTO

Esordio in una partita con la maglia della Juventus per Cristiano Ronaldo: ecco le sue sensazioni dopo il test di Villar Perosa

Protagonista dell’operazione del secolo, Cristiano Ronaldo oggi ha disputato la sua prima gara con la maglia della Juventus: Juve A-Juve B a Villar Perosa, classico test in famiglia per il club bianconero. E il clima di oggi ha stregato il portoghese, che oggi ha anche segnato la sua prima rete juventina (CLICCA QUI PER IL VIDEO).

Ecco le parole sul social network del fuoriclasse bianconero, letteralmente stregato dall’atmosfera odierna: «Una giornata emozionante, in un’atmosfera speciale che racconta la storia vincente della Juve. Grazie a tutti i tifosi per il grande affetto! #FinoAllaFine».