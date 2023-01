Juventus, Vlahovic e Pogba verso la convocazione contro l’Atalanta

Dusan Vlahovic e Paul Pogba si sono allenati con il resto dei compagni di squadra. Si avvicina il rientro in campo

In casa Juventus procede in maniera sempre più spedita il recupero di Dusan Vlahovic e Paul Pogba dai rispettivi infortuni. Come riportato da Sky Sport, entrambi i calciatori hanno infatti preso parte all’allenamento odierno con i compagni.

Il serbo ed il francese salteranno comunque gli ottavi di Coppa Italia contro il Monza, in programma giovedì. Ci sono invece speranze per una possibile convocazione per la prossima partita di Serie A contro l’Atalanta.