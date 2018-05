Juventus Women campione d’Italia: Brescia ko ai rigori

La Juventus Women vince lo spareggio Scudetto contro il Brescia ai calci di rigore e si laurea Campione d’Italia

La Juventus Women è campione d’Italia. La Juventus fa il bis e conquista lo Scudetto anche con la formazione femminile. Si tratta di un vero e proprio record visto che le bianconere centrano la vittoria del titolo nella prima partecipazione della sua storia. Decisivi i calci di rigore nella vittoria odierna contro il Brescia nello spareggio Scudetto. Dopo una stagione intera a rincorrersi, ambedue le formazioni avevano concluso il campionato a pari punti in classifica.

Questa sera si è giocato lo spareggio decisivo per l’assegnazione del titolo. La partita è stata molto equilibrata, ci si giocava una stagione in 90 minuti e non son bastati nemmeno questi per spezzare il pareggio. Si va ai tempi supplementari, con le squadre pronte a giocarsela ai calci di rigore. 4 pari dal dischetto, si va ad oltranza, decisivo l’errore del Brescia al settimo calcio di rigore: la Juventus Women è campione d’Italia e può partire la festa per la formazione bianconera allenata da Rita Guarino.