Juventus Women, esordio in Champions ok: 12-0 al Kamenica Sasa

La Juventus Women ha ospitato le macedoni del Kamenica Sasa nell’esordio in Women’s Champions League: vittoria schiacciante

La Juventus Women di Joe Montemurro travolge per 12-0 le macedoni del Kamenica Sasa ottenendo il primo successo nella propria storia in Women’s Champions League. Il percorso europeo prosegue contro una tra St. Polten e Besiktas. In evidenza Caruso, Girelli e Staskova, autrici di una tripletta a testa.

