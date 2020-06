Juventus Women campione, Guarino: «Una grande soddisfazione per tutto l’ambiente»

Rita Guarino, coach della Juventus Women, ha commentato la vittoria dello Scudetto: ecco le sue parole

Rita Guarino, ai microfoni di Sky Sport, ha commentato la vittoria dello Scudetto della Juventus Women.

SCUDETTO – «Intanto una grande soddisfazione per tutto l’ambiente, il risultato è un compimento di un’organizzazione, soprattutto composta da ragazze che hanno creduto dal primo giorno in questo progetto. Possiamo consolidare questo gruppo che da tre anni è vincente».

RITORNARE AD ALLENARSI – «Intanto noi siamo stati privileguati a poterlo fare, la società ci ha messo nelle condizioni di scendere in campo nel primo giorno utile. So che molte società erano in difficola sia per l’impiantistica sia per assicurare la sicurezza alle loro giocatrici. Penso sia questo il punto per un ulteriore passo verso la crescista del movimento».