Conferenza stampa Montemurro: «Niente alibi, abbiamo preparato bene la sfida»

Conferenza stampa Montemurro: le parole pre Juventus Women Milan, sfida valida per la finale di Supercoppa femminile

Montemurro, allenatore delle Juventus Women, ha parlato in conferenza stampa per presentare la sfida contro il Milan. Le sue parole:

GIORNI DIFFICILI – «Sono stati giorni difficili, ma senza alibi e scuse siamo qui per fare la migliore prestazione. Stiamo meglio rispetto al nostro arrivo, abbiamo fatto un po’ di lavoro con tutto il gruppo. L’abbiamo preparata bene».

MILAN – «È un onore essere vicino a un grande ex calciatore e tecnico come Ganz che sta facendo tanto per il Milan. A Torino abbiamo visto una squadra organizzata e ben messa. Ti mettono in difficoltà col gioco, dovremo stare attenti. Sono il Milan, dobbiamo prenderli con umiltà e rispetto».

LIVELLO FISICO – «Abbiamo giocatrici che sono rientrate a diversi livelli. Dobbiamo essere intelligenti nel forzare alcune e dare un po’ di tempo ad altre. Sono vittorie sempre importanti per il gruppo, col Sassuolo non è stata una prestazione al nostro livello. Ma sono vittorie che portano entusiasmo».

