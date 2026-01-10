Juventus Women, parla Lenzini: «Rispetto allo scorso anno siamo molto cresciute dal punto di vista mentale»

Juventus Women, Lenzini svela: «Rispetto allo scorso anno siamo molto cresciute dal punto di vista mentale». Le sue parole

Martina Lenzini, difensore della Juventus Women e della Nazionale, analizza l’imminente sfida di Supercoppa contro la Roma. Ecco le sue parole a Tuttosport.



RICOMINCIARE SUBITO PER UN TITOLO «Personalmente la vivo come una cosa molto stimolante perché impone di rientrare subito in gioco dopo la pausa natalizia e di ricominciare a lavorare fisicamente e mentalmente perché c’è subito una finale da giocare. E penso che questa valga anche per le altre ragazze».

IL PERCORSO ESALTANTE IN EUROPA «Avere una rosa ampia con tante caratteristiche diverse: questo ha permesso al tecnico di fare ogni volta le scelte migliori in base all’avversaria. Oltre al fatto che siamo un gruppo affiatato, anche questo ci ha aiutato tanto ad arrivare ai playoff».

LA CRESCITA MENTALE «Rispetto allo scorso anno siamo molto cresciute dal punto di vista mentale nell’affrontare le gare di Champions: ovviamente quel tipo di partite porta via più energie anche a livello emotivo. Ma non ho mai visto un atteggiamento sbagliato da parte di nessuna neanche nelle gare di campionato, quello che ha inciso forse su qualche passo falso in Serie A è stato più legato alla gestione delle energie».

IL PASSAGGIO ALLA DIFESA A QUATTRO «Dà più equilibrio perché permette di coprire meglio il campo, la scelta è stata ponderata a questo, soprattutto in virtù del fatto che, rispetto allo scorso anno, siamo passate da una difesa a uomo a una difesa a zona. In questo senso è un modo un po’ più semplice per difendere».

PREFERENZA TATTICA PERSONALE «Io preferisco giocare in una difesa a tre, ma anche in questo sistema va benissimo».

LA ROMA «Così pronta sinceramente no, ma conoscendo il gruppo delle italiane non mi ha sorpresa il fatto che siano riuscite a compattarsi in fretta. Conosco, per esempio, il valore che ha una giocatrice come Bergamaschi che in estate è passata da noi alla Roma, so che avrebbe fatto bene al gruppo prima ancora che alla squadra. Penso che la loro forza nel raggiungere questi risultati fino a ora in campionato sia stata anche quella di avere questo gruppo di italiane, alcune delle quali molto giovani».

SUPERCOPPA E AMBIZIONI SCUDETTO «Credo che questa gara, come ogni finale, sia una partita a sé, diversa rispetto a quelle di campionato. Sicuramente la vittoria potrebbe diventare un segnale forte per entrambe, ma non sarà questa partita a determinare quello che succederà in Serie A. Certo è che rispetto allo scontro in campionato entrambe abbiamo potuto prepararla in tempi normali di un calcio come era “una volta” e questo speriamo possa contribuire anche allo spettacolo».

LEGGI ANCHE – Partite oggi, stasera e domani: guida alla Diretta TV

