Juventus Women, Peyraud-Magnin: «Abbiamo dimostrato di essere all’altezza, vogliamo giocarcela»

Le parole del portiere della Juventus Women Peyraud-Magnin alla vigilia del match contro il Lione

Le parole di Peyraud-Magnin in conferenza stampa alla vigilia del match tra Lione e Juventus Women:

«È stata una sorpresa per me, non me l’aspettavo all’inizio però lavoriamo tutti i giorni per queste partite e domani cercheremo di ottenere il risultato. Lione? È bello essere tornata qui dove sono nata. Domani avremo grande determinazione, spirito e cuore. Abbiamo dimostrato di essere all’altezza e vogliamo giocarcela».