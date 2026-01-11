Juventus Women, da sogno! Trionfo in Supercoppa femminile: contro la Roma arriva il secondo titolo della stagione

Juventus Women in festa: Supercoppa italiana femminile conquistata e secondo trofeo stagionale ai danni della Roma

La Juventus conquista la Supercoppa italiana femminile grazie alle reti di Vangsgaard e Girelli, firmando così il secondo trofeo della stagione 2025/2026 dopo la vittoria nella Women’s Cup. Un successo importante che conferma la solidità e la continuità del progetto bianconero, capace di imporsi ancora una volta nelle sfide decisive.

La partita non è stata semplice per la squadra di Massimiliano Canzi, che ha trovato il gol decisivo soltanto nei minuti finali. Giugliano ha aperto le marcature, ma la Roma ha reagito con determinazione trovando il pareggio al 40’ grazie a Vangsgaard. Quando tutto lasciava presagire ai tempi supplementari, è arrivata la zampata della solita Girelli, che nel finale ha siglato il 2-1 regalando il trofeo alla Juventus.

Ancora una volta, i cambi operati da Canzi si sono rivelati fondamentali. La scelta di far partire Girelli dalla panchina aveva suscitato qualche perplessità, ma si è trasformata in una mossa vincente: l’attaccante, con la sua esperienza, ha inciso in modo decisivo pur entrando a gara in corso. Con questo successo, le bianconere confermano la loro supremazia nelle finali contro la Roma, avendo vinto sei degli ultimi sette confronti diretti.

