Juventus, Zaniolo la priorità di Cherubini: già fatta la prima mossa

Calciomercato Juventus: Zaniolo sarebbe il nome numero uno sulla lista degli acquisti dei bianconeri

Tuttosport fa oggi il punto della situazione sull’interesse della Juve per Nicolò Zaniolo, nome tornato prepotentemente a circolare nell’ambiente nelle ultime settimane.

Il fantasista giallorosso sarebbe il primo nome sulla lista degli acquisti di Cherubini, che la prima mossa con l’entourage, anche se sottotraccia, l’avrebbe già fatta. E lo stesso numero 22, senza rinnovo, sarebbe pronto a lasciare la Roma, vedendosi con una sola maglia in futuro: quella bianconera. Non tanto per questioni di tifo, anche se la fede del Zaniolo ragazzo era nota, quanto per la volontà di vincere qualche trofeo in Italia e provare a farlo in Europa.

