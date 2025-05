Juventus, la BBC può tornare! A Chiellini un ruolo più centrale, Bonucci e Barzagli pronto al ritorno in bianconero. Lo scenario

Juventus, torna la BBC! A Chiellini un ruolo più centrale, Bonucci e Barzagli pronto al ritorno in bianconero. Lo scenari

La leggendaria BBC della Juventus potrebbe presto tornare protagonista, non più in campo, ma all’interno della società bianconera. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci e Andrea Barzagli sono pronti a fare ritorno alla Juventus in nuove vesti, per contribuire alla rinascita del club fuori dal terreno di gioco.

I tre ex difensori, che hanno formato uno dei reparti arretrati più solidi e temuti d’Europa, potrebbero ricoprire ruoli chiave nella nuova struttura dirigenziale e tecnica, soprattutto se si concretizzerà il ritorno di Antonio Conte sulla panchina bianconera.

Il progetto prevede un ruolo di primo piano per Giorgio Chiellini, che potrebbe assumere incarichi manageriali o dirigenziali, forte della sua esperienza anche nel calcio americano e nel ruolo di guida all’interno dello spogliatoio juventino.

Leonardo Bonucci, recentemente ritiratosi dal calcio giocato, sarebbe invece destinato a entrare nello staff tecnico, molto probabilmente proprio al fianco di Conte, con il quale ha condiviso numerosi successi. L’ex capitano porterebbe in dote leadership, conoscenza tattica e un forte legame con l’ambiente juventino.

Per Andrea Barzagli, invece, si prospetta un ruolo più defilato ma altrettanto importante: potrebbe essere impiegato nel settore giovanile, contribuendo alla crescita dei talenti della Juventus Next Gen, portando la sua esperienza di difensore di altissimo livello.

Il ritorno della BBC alla Juventus rappresenterebbe non solo un legame con il glorioso passato recente, ma anche una base solida per costruire un futuro vincente, sotto la guida di figure carismatiche e profondamente legate ai colori bianconeri. Un’operazione che scalda il cuore dei tifosi e che, con Conte in arrivo, appare sempre più concreta.