Kaio Jorge, un nuovo top club si inserisce nella corsa: l’asta internazionale per il brasiliano si infiamma

Kaio Jorge, una big adesso entra in scena: asta internazionale sempre più calda per il brasiliano

La rinascita di Kaio Jorge, tornato protagonista in Brasile dopo la parentesi sfortunata alla Juventus, ha acceso i riflettori dei club europei e ora anche di quelli dell’Est. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Nicolò Schira, lo Zenit San Pietroburgo avrebbe manifestato un forte interesse per l’attaccante del Cruzeiro.

I russi sfidano le big d’Europa Storicamente attento al mercato sudamericano, il club russo ha individuato nel classe 2002 il profilo ideale per rinforzare il reparto offensivo. Forte di risorse economiche considerevoli, lo Zenit potrebbe inserirsi con decisione in una corsa che si preannuncia affollata e competitiva.

Stagione da protagonista e valutazione fissata Il brasiliano sta vivendo un’annata d’oro: attuale capocannoniere del Brasileirão 2025, ha finalmente trovato continuità e incisività con la maglia del Cruzeiro. La società di Belo Horizonte, però, ha posto condizioni chiare: nessuna cessione prima della fine della stagione e una valutazione minima di 35 milioni di euro.

Concorrenza internazionale Sul ventitreenne hanno già messo gli occhi diversi club di primo piano. Barcellona, Aston Villa e Bayer Leverkusen hanno chiesto informazioni, mentre il Nottingham Forest si è visto respingere un’offerta da circa 20 milioni. Lo Zenit ha la forza economica per soddisfare le richieste del Cruzeiro, ma resta da capire quale sarà la scelta del giocatore: accettare le lusinghe russe o inseguire il riscatto nei top campionati europei.

LEGGI ANCHE – Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

