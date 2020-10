Kakà su Pirlo: «Sarà sicuramente un allenatore unico»

Ricardo Kakà ha parlato delle qualità di Andrea Pirlo come allenatore

Ricardo Kakà ha giocato con Andrea Pirlo con la maglia del Milan. Ora l’italiano è seduto sulla panchina della Juventus e il brasiliano, in una intervista a La Gazzetta dello Sport, ha parlato del suo ex compagno di squadra.

«E’ divertente. Mi piace vedere i miei ex compagni così impegnati in grandi squadre. Sembrava destinato alla gavetta con le giovanili ma è già arrivato lì. Va bene. Andrea conosce il calcio. Sarà bello da seguire. Io non saprei dire che cosa sarà Andrea. Ha avuto la fortuna di lavorare con tanti e ha imparato da tanti. Ancelotti, Allegri, Conte. Alla fine credo che Pirlo sarà unico nel suo genere, anche da allenatore».