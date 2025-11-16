 Kane ammette: «Pallone d'Oro? Potrei segnare 100 goal in stagione, ma se non vinco la Champions League o la Coppa del Mondo...»
Connect with us

Hanno Detto

Kane ammette: «Pallone d’Oro? Potrei segnare 100 goal in stagione, ma se non vinco la Champions League o la Coppa del Mondo…»

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

1 minuto ago

on

By

Kane Classifica marcatori Champions League 2025/2026

Kane non ci crede: «Pallone d’Oro? Potrei segnare 100 goal in stagione, ma se non vinco la Champions League o la Coppa del Mondo…»

Harry Kane, bomber del Bayern Monaco, continua a lasciare il segno in Germania con statistiche impressionanti. Dopo l’addio al Tottenham, l’attaccante inglese ha già collezionato 108 gol in 113 presenze con la maglia bavarese, arricchiti da 29 assist: numeri che certificano una partecipazione diretta a più reti rispetto alle partite disputate.

L’andamento di questa stagione conferma il suo stato di forma straordinario: 23 gol in appena 17 gare, un ritmo che lo colloca di diritto tra i principali candidati al prossimo Pallone d’Oro.

Interpellato dal Mirror, il capitano della Nazionale inglese ha commentato così la possibilità di conquistare il prestigioso riconoscimento:

PAROLE – Potrei segnare 100 goal in questa stagione, ma se non vinco la Champions League o la Coppa del Mondo, probabilmente non vincerò il Pallone d’Oro. È lo stesso per Haaland, è lo stesso per tutti i giocatori. Servono i titoli più importanti

LEGGI ANCHE – Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Related Topics:

Hanno Detto

Rovella chiarisce: «Sono costretto ad operami. Sto leggendo tante inesattezze sul mio conto. La sola verità è solo questa»

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

16 minuti ago

on

16 Novembre 2025

By

Rovella
Continue Reading

Hanno Detto

Spalletti svela: «Sinner vs Alcaraz? Ecco per chi faccio il tifo. Anche questa è una sfida infinita e bellissima, è molto bello vederli insieme»

Avatar di Andrea Bargione

Published

46 minuti ago

on

16 Novembre 2025

By

Luciano Spalletti
Continue Reading