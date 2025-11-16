Kane ammette: «Pallone d'Oro? Potrei segnare 100 goal in stagione, ma se non vinco la Champions League o la Coppa del Mondo...»

Hanno Detto
Kane non ci crede: «Pallone d’Oro? Potrei segnare 100 goal in stagione, ma se non vinco la Champions League o la Coppa del Mondo…»
Harry Kane, bomber del Bayern Monaco, continua a lasciare il segno in Germania con statistiche impressionanti. Dopo l’addio al Tottenham, l’attaccante inglese ha già collezionato 108 gol in 113 presenze con la maglia bavarese, arricchiti da 29 assist: numeri che certificano una partecipazione diretta a più reti rispetto alle partite disputate.
L’andamento di questa stagione conferma il suo stato di forma straordinario: 23 gol in appena 17 gare, un ritmo che lo colloca di diritto tra i principali candidati al prossimo Pallone d’Oro.
Interpellato dal Mirror, il capitano della Nazionale inglese ha commentato così la possibilità di conquistare il prestigioso riconoscimento:
PAROLE – Potrei segnare 100 goal in questa stagione, ma se non vinco la Champions League o la Coppa del Mondo, probabilmente non vincerò il Pallone d’Oro. È lo stesso per Haaland, è lo stesso per tutti i giocatori. Servono i titoli più importanti
