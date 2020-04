Kane Juventus, il Manchester United non molla l’obiettivo bianconero

Harry Kane resta uno dei sogni della Juventus per rinforzare l’attacco: ma occhio all’agguerrita concorrenza del Manchester United

Mentre il Tottenham cerca di capire come gestire la situazione legata ad Harry Kane, la Juventus resta alla finestra, sperando di riuscire a portare a Torino il campione inglese.

Il giocatore gode anche dell’interesse del Manchester United. Secondo James Cooper, inviato di Sky Sports a Manchester, non sarebbe da escludere un assalto in estate dei Red Devils. Qualora il Tottenham dovesse lanciare segnali di apertura alla cessione del proprio gioiello, Ole Gunnar Solskjær potrebbe dare il via alla maxi-operazione.