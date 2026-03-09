Kane torna a disposizione? Il Bayern Monaco scioglie i dubbi: l’attaccante convocato per il match contro l’Atalanta

Kane torna a disposizione del Bayern: convocazione confermata per la trasferta di Bergamo contro l’Atalanta

Harry Kane è tornato a disposizione del Bayern Monaco dopo aver saltato la sfida di Bundesliga contro il Borussia Mönchengladbach a causa di un colpo al polpaccio. L’attaccante inglese ha preso parte all’allenamento di rifinitura in vista della partita di Champions League contro l’Atalanta ed è stato convocato per la trasferta di Bergamo, confermando le sensazioni positive già espresse da Vincent Kompany nei giorni precedenti. Il tecnico aveva infatti ribadito che il problema non fosse grave e che il recupero sarebbe stato rapido.

Il rientro di Kane si inserisce in un quadro più ampio di recuperi importanti per il Bayern, che in Italia dovrebbe ritrovare anche diversi titolari recentemente risparmiati come Michael Olise, Serge Gnabry, Aleksandar Pavlovic e Jonathan Tah. L’unica assenza di rilievo sarà quella di Manuel Neuer, fermato da una lesione muscolare al polpaccio rimediata contro il Gladbach e costretto a dare forfait. Il portiere 39enne non sarà quindi disponibile per la sfida europea, lasciando nuovamente spazio al giovane Jonas Urbig.

Urbig, già protagonista in Champions League, ha mostrato grande affidabilità nelle sue recenti apparizioni, come la prestazione di alto livello offerta nella vittoria per 2-1 a Eindhoven contro il PSV. Le sue qualità sono state sottolineate anche dall’ex portiere Roman Weidenfeller, che ha dichiarato come il giovane estremo difensore abbia il talento e l’età per diventare in futuro il numero uno della nazionale tedesca.