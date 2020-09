Kanté Inter, partito il conto alla rovescia ma servono cessioni importanti

All’Inter continuano a coltivare il sogno Kanté: partito il conto alla rovescia ma servirà fare spazio al francese

L’Inter continua a coltivare il sogno N’Golo Kanté. Antonio Conte considera il centrocampista del Chelsea, il miglior acquisto possibile e Marotta non può che assecondarne il giudizio.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, i segnali arrivati sinora dal Chelsea vanno nella direzione opposta. Marina Granovskaia non lo ritiene cedibile: tanto più che Frank Lampard lo considera il perno del suo centrocampo. E con queste premesse anche il prezzo di 50 milioni appare ormai superato. La speranza nerazzurra è quella di un affare da chiudere in extremis. Sull’altro piatto della bilancia c’è la frenesia per completare le cessioni, indispensabili per limitare i costi di gestione. E questi risparmi fanno da apripista al sogno Kanté: perciò va seguito con attenzione il lavoro di Marotta e Ausilio su questo fronte.