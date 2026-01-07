Kayode incanta col Brentford: due big di Serie A pronte a sfidarsi sul mercato per l’ex Fiorentina! Ecco le due squadre interessate al ragazzo

Michael Kayode si è definitivamente preso la scena in Premier League, trasformandosi da giovane promessa a solida realtà del calcio internazionale. L’esterno destro italiano classe 2004, cresciuto calcisticamente nella Fiorentina, sta vivendo una stagione da protagonista assoluto con la maglia del Brentford. Le sue prestazioni lo collocano ormai tra i migliori interpreti del ruolo nell’intero campionato inglese, un rendimento certificato da dati inequivocabili: finora ha collezionato ben 1888 minuti in campo distribuiti su 24 presenze, diventando un ingranaggio insostituibile per le Bees.

L’esplosione del talento azzurro ha riattivato immediatamente i radar delle big di Serie A. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, si profila un testa a testa per la prossima estate tra Inter e Juventus. I Nerazzurri monitorano il giocatore per rinforzare le corsie laterali, vedendo in lui il profilo ideale per il 3-5-2. Sponda torinese, i Bianconeri guidati sul mercato da Damien Comolli sono sempre attenti ai talenti che si affermano all’estero e valutano il colpo per alzare il tasso atletico della rosa. L’operazione non sarà però semplice: il club londinese considera Kayode un elemento cardine del proprio progetto tecnico e non sembra intenzionato a fare sconti.