Kean Fiorentina, la reazione del mondo del calcio agli insulti razzisti contro l’attaccante – FOTO

Kean Fiorentina, compagni, avversari ed istituzione vicino all’attaccante viola per gli insulti razzisti ricevuti online dopo la partita contro l’Inter

Moise Kean ha detto basta! Dopo la sconfitta della Fiorentina a San Siro contro l’Inter l’attaccante ha pubblicato con una serie di storie sui social i peggiori insulti razzisti ricevuti, senza censurare il nome dei profili incriminati e poi ha commentato con una storia molto chiara: «Ancora nel 2025… 🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮».

Tutto il mondo del calcio, compagni di squadra, avversari, si sono schierati a suo favore. Juan Jesus, Marcus Thuram, Leao, Balotelli, Beltran, Zaniolo oltre che Inter e Fiorentina e tanti altri… numerosi i messaggi di vicinanza. Non sono mancate anche le parole di Abodi, riportate da la Gazzetta dello Sport: «Dobbiamo lavorare su più piani e cioè prima di tutto quello dell’intervento per farlo diventare il più tempestivo possibile, poi vanno contrastati i leoni da tastiera, che sono vigliacchi ignoranti che si nascondono, trovando un modo affinché il web non sia la terra di nessuno e infine la scuola con maestri e insegnanti che devono fare un lavoro importante perché le famiglie non sempre riescono. La fabbrica dell’educazione deve essere sempre aperta. Io accompagno i miei figli a vedere le partite e i genitori dicono di tutto, anche all’arbitro. A volte penso di dover intervenire. Non sempre le famiglie svolgono un ruolo educativo».