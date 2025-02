Kean Zaniolo di nuovo insieme: alla Fiorentina per dimostrare di non essere più i bad boys del calcio italiano, intanto Moise gli dà il benvenuto – FOTO

Kean Zaniolo di nuovo insieme per sfatare la nomea di bad boys: a Firenze Moise è rinato, la Fiorentina si aspetta lo stesso da Nicolò

A Firenze si rifonda la coppia Kean Zaniolo. I due che hanno giocato insieme solo in nazionale dovranno dimostrare alla piazza viola di non essere più quel duo di bad boys che l’allora ct dell’Italia Under 21 Di Biagio nel 2019 escluse dal gruppo per comportamenti non consoni alle regole. Intanto ieri sera l’attaccante ha dato sui social il benvenuto al suo nuovo compagno con una storia su Instagram che vede i due insieme e la didascalia che recita: «Back again».

La speranza della dirigenza della Fiorentina è proprio quella che l’attaccante possa influire positivamente sul nuovo compagno di squadra: Kean a Firenze è rinato, con 17 reti stagionali, di cui 13 in campionato e su di lui poggiano le ambizioni della squadra. Zaniolo è chiamato a percorrere gli stessi suoi passi.