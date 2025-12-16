Keita: «L'Inter è una squadra fortissima e giocano insieme da anni. Un ritorno in nerazzurro? C'è stata la possibilità, ma...»

Keita ha parlato a margine della presentazione dell’album Panini sulla Serie B soffermandosi su diversi temi e anche sull’Inter e sulla lotta Scudetto

A margine della presentazione dell’album Panini sulla Serie B, Keita Balde ha parlato anche dell’Inter e non solo.

SULL’INTER E LE ALTRE SQUADRE IN SERIE A – «L’Inter è una squadra fortissima, con giocatori molto forti. Giocano insieme da tanti anni, sono una formazione compatta. Vedo bene anche la Lazio, ho visto che ha fatto una bellissima vittoria col Parma, vedo molto bene anche Milan e Roma. E’ un gran bel campionato, le big stanno lottando tutte».

SE È VERO CHE SAREI POTUTO TORNARE ALL'INTER CON INZAGHI? – «C'è stata la possibilità di tornare all'Inter con Inzaghi, non è accaduto per dei dettagli. Sono cose che succedono nel calcio, ci abbiamo provato».